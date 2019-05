Oude Porsche crasht in droge sloot bij Wijhe: grote verliezer van Deventer rally

Update Man raakt gewond bij ongeluk met shovel op boerenerf in Veessen

23 mei Op een boerenerf aan De Stege in Veessen is vandaag een man gewond geraakt nadat hij was aangereden door een shovel. Wonderwel lijkt het goed te gaan met het slachtoffer, al wordt hij nog in een ziekenhuis in Zwolle onderzocht.