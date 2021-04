Oudheidkamer omgebouwd tot woonplek voor de ‘gewone’ Wijhenaar: ‘Geen enkel appartement is hetzelfde’

Monumenta­le Oudheidka­mer in Wijhe wordt omgetoverd tot appartemen­ten­com­plex

26 februari Nieuwe woningen in het centrum van Wijhe. En wel in een gemeentelijk monument. In de oudheidskamer komen zes één- en tweepersoons appartementen. SallandWonen is al jaren eigenaar van het pand en nu de Historische Vereniging Wijhe uit het pand is, kan volgens het woonbedrijf de grondige verbouwing beginnen.