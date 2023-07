Overijssel wil veehouderijen met stikstofblokkade van slot helpen

Onderzoek naar de toekomst van sporthal in Heino is gereed: Renovatie én nieuwbouw zijn de opties

Wordt het renovatie, nieuwbouw of gaat de sporthal toch naar een andere plek? Dat was lange tijd de vraag als het gaat om de toekomst van Hoogerheyne in Heino. Een extern onderzoek is onlangs - na wat vertraging - afgerond. Het advies daarin is duidelijk, maar toch is ook een ander scenario nog steeds haalbaar.