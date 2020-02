Overname moet GGZ-instelling Pro Juventus redden

Unieke stemming in gemeente­raad Olst-Wij­he zorgt voor Hans Olthof als nieuwe wethouder

3 februari Het had veel voeten in de aarde, maar de kogel is door de kerk: Hans Olthof (VVD) is de nieuwbakken wethouder van de gemeente Olst-Wijhe. Na het aftreden van wethouder Anton Bosch (VVD), dreigementen van de ‘kleine’ partijen om uit het raadsbrede akkoord te stappen en de voordracht van Miriam Zijp (GroenLinks) als kandidaat-wethouder, moet de rust terugkeren volgens de politici in Olst-Wijhe.