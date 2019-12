Pas geplante vrucht- en notenbomen gestolen uit voedselbos Olst: ‘Wie doet zoiets?’

Biblio­theek Salland komt met stip op 4 binnen op nationale ranglijst: ‘Ik ben echt trots’

23 december Bij het eind van het jaar horen traditiegetrouw lijstjes. Soms komen dergelijke ranglijsten inclusief bijzondere noteringen uit onverwachte hoek. Bibliotheek Salland is dit jaar met stip op de vierde plek binnengekomen in de Top 20 van best presterende bibliotheken van Nederland.