Passagiers uit trein gehaald na aanrijding tussen Deventer en Zwolle: problemen op spoor voorbij

video Succesvol­le avond in Ermelo tijdens camping­tour Paceshif­ters

8 augustus De zomer van 2020 leek een muziekloze zomer te worden. Festivals werden massaal afgelast en bands zagen hun agenda leeg geveegd worden. Ook de Zwols-Wijhese rockband Paceshifters, bestaande uit de broers Paul en Seb Dokman en Jesper Albers, zag haar optredens in rook opgaan. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, besloten ze het over een andere boeg te gooien: een campingtour. Vrijdagavond was camping In de Rimboe het podium voor een intiem concert.