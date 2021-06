Peter van Ee uit Wesepe onthutst omdat buren ineens mogen wonen in ‘bijgebouw’: ‘Ik ben bedonderd door eigen gemeente’

Schouder aan schouder in een Wijhese feesttent? Organisa­tie Wiejese Diekdaegen zet in op ‘onbeperkt’ dorpsfeest

27 mei Natuurlijk houden ze rekening met corona en uiteraard staat veiligheid op één, maar de organisatie van de Wiejese Diekdaegen is nu vooral bezig met het organiseren van het meerdaagse dorpsfeest zoals het altijd is geweest. In het eerste weekend van september moeten er weer duizenden bezoekers kunnen struinen, eten, drinken en feesten in Wijhe. ,,Als het aantal besmettingen laag is en het aantal gevaccineerden hoog, willen we er weer een ouderwets feest van maken.’’