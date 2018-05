Plaatselijk Belang Marle stopt met discussie over windmolens

Plaatselijk Belang Marle wil niet langer een rol spelen in het onderzoek naar de bouw van windmolens in de gemeente Olst-Wijhe. Dat onderzoek heeft voor verdeeldheid gezorgd in het dorp, waar Plaatselijk Belang Marle niet in meegezogen wil worden.

Voorzitter Roel Docter maakte het vertrek van Plaatselijk Belang Marle uit de discussie over windmolens dinsdagavond bekend tijdens het jaarlijkse bezoek van het college aan Marle. Dat gebruikt in heel Olst-Wijhe de plaatselijke belangenverenigingen om te communiceren over de discussie die de gemeente momenteel met inwoners voert over de bouw van windmolens en zonneparken.

Plaatselijke Belang Marle wil er zijn voor alle inwoners van de buurtschap. Een groot onderwerp als windmolens in het dorp past daar niet bij, zegt de belangenvereniging.

Voorzitter Docter zegt niet langer gemeentelijke informatie over de grootschalige opwekking van duurzame energie naar inwoners van Marle door te sturen en het onderwerp niet meer op de agenda van vergaderingen of bijeenkomsten te zetten.

Reden is de grote verdeeldheid in het dorp. Naast felle tegenstanders zijn er ook voorstanders van windmolens in Marle, onder meer enkele boeren die in 2008 al plannen hadden voor de bouw van een of meer windmolens.

,,We hebben altijd gezegd dat we neutraal zijn, maar met dit onderwerp kun je dat niet meer zijn. Niet dat we als bestuur verdeeld zijn, maar we willen er niet in meegezogen worden’’, zo verklaarde voorzitter Docter.

Duurzaamheidswethouder Marcel Blind zei het besluit te respecteren. De gemeente gaat nu op korte termijn op zoek naar een andere manier om met de inwoners van Marle te communiceren.

Alle huishoudens krijgen op korte termijn een brief waarin de stappen voor de komende maanden staan genoteerd, maar ook een oproep aan om te laten weten hoe de gemeente nu verder kan communiceren met hen.

De eerstvolgende bijeenkomst is in elk geval op 22 mei, maar dan voor de hele gemeente. Dan wordt het milieu-onderzoek (MER) gepresenteerd naar de bouw van windmolens in vijf zoekgebieden in Olst-Wijhe, waarvan er een naast Marle ligt.