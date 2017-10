Plaatselijk Belang Olst begint met aanleg park

Noordmanshoek krijgt zonnepanelen en boomgaard

7 oktober De kogel is door de kerk. Het definitieve plan voor de Wijhese Noordmanshoek is af. Het beoogde industrieterrein krijgt onder andere vijf hectare zonnepaneel, wandelpaden en een boomgaard. Om de plannen te verwezenlijken is een investering van 100.000 euro nodig.