Plan voor IJssel-appartementen in Welsum ligt klaar, maar niet hele dorp juicht: ‘Dorpsgezicht aangetast’

De Logten­bergs verlaten zalencen­trum op de Boerhaar, maar naam blijft: ‘Perfectie, tot op het irritante af’

Logtenberg op de Boerhaar gaat over in andere handen. Dat betekent het einde van generaties Logtenbergs in het zalencentrum in het dorp vlak naast Wijhe. Vier Logtenbergs met aanhang halen nog één keer herinneringen op aan decennia de ‘puntjes op de i’ zetten.

30 maart