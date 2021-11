Plan voor kleinschalige zorglocatie in Welsum: ‘Zie mijn dochter niet gelukkig worden in drukke instelling’

video Wijhe ‘92 wil veilige toegang voor sportpark: ‘Ik kan me geen gevaarlij­ke­re locatie voor fietsers in Wijhe voor de geest halen’

Er moet een verkeersveilige oplossing komen voor de toegangsweg naar het sportpark aan de Zandhuisweg in Wijhe. Daarvoor is Wijhe ‘92 in de pen geklommen. In een brief aan de gemeenteraad doet voorzitter Wilco Overweg de gevaarlijke situatie uit de doeken. ,,Het is de afgelopen maanden al drie keer misgegaan. Gelukkig met alleen materiële schade. Maar er moet wat gebeuren, anders is het wachten op een ongeluk met ernstiger gevolgen.’’

