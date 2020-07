Plan voor megaschool in Wijhe zet kwaad bloed bij ouders: ‘Bewust gekozen voor kleine school’

Verschillende ouders vinden het onbegrijpelijk dat het bij de gemeente en het schoolbestuur voornamelijk over stenen gaat. ,,Wij zijn op deze plek in het dorp komen te wonen, tegenover De Matzer, bewust voor onze kinderen. We hebben er niet voor gekozen dat het allemaal nu verdwijnt”, zegt Lilian Venhorst. Via de Facebookpagina ‘ Behoud School Boerhaar ’ maakt zij zich met andere ouders druk over de toekomst van het onderwijs in Wijhe en Boerhaar.

Impact, leefbaarheid en gezondheid

Het plan is om De Matzer en de St. Jozefschool in Wijhe en De Bongerd in Boerhaar te laten fuseren tot één school. Voorlopig blijven ze in drie gebouwen, maar onder één vlag. De gemeente Olst-Wijhe wil graag bij ’t SPOC in Wijhe een grote school bouwen, omdat de huidige drie schoolgebouwen in aanmerking komen voor vervanging. De gemeente gaat uit van een gemiddelde levensduur van 30 jaar voor een schoolgebouw. Een zelfde soort plan is in Olst in een vergevorderd stadium.