Politie speurt naar man op blote voeten in Wijhe

Bas Vlaskamp uit Olst fietst langs de rand van Nederland: 1900 kilometer in 99 uur. ‘Slapen doe je zo min mogelijk’

3 september Hij is ‘wel vermoeid’. En heeft ‘wat pijntjes’ aan voeten, knieën en nek. Bas Vlaskamp (28) uit Olst heeft de Race around the Netherlands woensdag om 10.58 uur afgerond. Hij eindigde als vierde, waar hij het evenement vorig jaar als winnaar afsloot. ,,Er gingen veel dingen goed, maar ook veel dingen niet goed”, is zijn bondige samenvatting van de fietstocht van 1900 kilometer.