Politie speurt naar man op blote voeten na woninginbraak in Wijhe

Horecazaak De Slinger in Wijhe breidt uit en stampt nieuwe feestzaal uit de grond

14 september Midden in de coronacrisis breidt de bekende Wijhese horecazaak De Slinger stevig uit. Achter het café (‘eet- en drinklokaal’) aan de Langstraat, in het hart van het dorp, bouwt eigenaar Gerben Bentum een nieuwe zaal met een oppervlakte van 160 vierkante meter. ,,Ondanks corona zetten we gewoon door, ondernemer is ook vooruit kijken.”