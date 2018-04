PvdA Olst-Wijhe hekelt ‘geblunder wethouder’ in kwestie gifhuis in Wijhe

De PvdA Olst-Wijhe noemt het handelen van wethouder Marcel Blind in de kwestie over het gifhuis in Wijhe-West ‘geblunder’ en neemt geen genoegen met zijn excuses. De partij eist volledige openheid van zaken van het college over de uit de hand gelopen werkzaamheden in de wijk.

De roep om een feitenrelaas over de werkzaamheden wordt gesteund door partijen CDA en D66. Ook wil de PvdA dat het college direct woonruimte regelt voor het getroffen gezin. De partij hekelt het handelen van wethouder Blind in de zaak. ,,Dit geblunder heb ik in de vijftien jaar dat ik raadslid ben nog niet eerder meegemaakt”, stelt René Leber namens de PvdA. ,,De fractie concludeert dat de wethouder de grip op dit dossier kwijt is geraakt.”

Renovatiewerkzaamheden

Een familie uit Wijhe-West moest eind januari hun huis noodgedwongen verlaten na een fout tijdens renovatiewerkzaamheden aan het riool. Oude riolering in de wijk werd volgespoten met het chemische hardschuim. Eén huis is door een fout niet aangesloten op het nieuwe rioleringsstelsel, waardoor het schuim naar boven kwam in de woning. Het huis is daarop tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Het gezin bivakkeert nog altijd op een vakantiepark in Hellendoorn in afwachting van woonruimte in Wijhe.

Verantwoordelijk wethouder Blind verschafte vorige week onjuiste informatie over de werkzaamheden in de wijk. Vervolgens schoof hij de schuld in de schoenen van zijn ambtenaren. Later maakte hij excuses. De PvdA laat weten het handelen van de wethouder in deze zaak meer dan zat te zijn. . ,,Ambtenaren de schuld geven is politiek 'not done'."