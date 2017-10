PvdA zet schijnwerper op huisvesting in Olst-Wijhe

Hoe lang duurt het voor je in Olst-Wijhe een huurwoning hebt en hoe zit het bijvoorbeeld met jongeren die een eigen woonruimte willen? En zijn er voldoende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen? Over onder meer die vragen houdt de PvdA Olst-Wijhe donderdag 9 november 2017 een dorpsgesprek.

Tijdens het dorpsgesprek gaat Aukje Kooistra van woningcorporatie Salland Wonen in op de actuele situatie in de gemeente Olst-Wijhe. Ze vertelt over de wachtlijsten voor woningen en de positie van jongeren op de woningmarkt in Olst-Wijhe.

Karin Kooiman en Sannie Groen van de stichting Ygdrasil (onder meer begeleid wonen) doen dat over de behoefte aan zorgwoningen in de gemeente, terwijl financieel ondernemer Bert Liefers een bijdrage levert over de starterslening die beginners op de woningmarkt op weg helpt.

Voor de PvdA Olst-Wijhe gaat gemeenteraadslid René Leber in op jongerenhuisvesting en mantelzorgwoningen. Aansluitend is er volop gelegenheid tot discussie.

Dorpsgesprekken

Met het organiseren van dorpsgesprekken wil de PvdA de lokale politiek ook buiten de muren van het gemeentehuis brengen. Eerder waren er dorpsgesprekken over de Noordmanshoek in Wijhe, de verkeerssituatie in Olst, de zorg, bewonersparticipatie, de toekomst van het zwembad en de lokale werkgelegenheid.