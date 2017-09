Raad stemt in met uitwerken scenario's voor scholen Olst-Wijhe

Burgemeester Ton Strien dringt bij het schoolbestuur van de Mare niet expliciet aan op het behoud van het Jenaplan-onderwijs in Olst-Wijhe. Het veilig stellen van deze onderwijsmethode is volgens de portefeuillehouder onderwijs een taak van het schoolbestuur. ,,Dat gesprek moet in de school plaatshebben, niet in de raadzaal'', aldus Strien.

Hij reageerde maandagavond in de raadsvergadering op het recente verzoek van de Belangengroep Beter Boskamp. Die heeft bepleit meer scenario's in het onderzoek van de schoolbesturen (de Mare en mijnplein, mv) mee te nemen. De gemeenteraad stemde in met het uitwerken van een aantal scenario's.

Hoezeer de reorganisatie van basisscholen leeft, bleek ook weer uit de massale opkomst. De raadzaal puilde uit. Vertegenwoordigers van de Jenaplan-school De Klimboom waren gekleed in fel gele T-shirts van de school.

Leegstand

De schoolbesturen de Mare en mijnplein hebben in beeld gebracht hoe de basisscholen in de gemeente Raalte en de gemeente Olst-Wijhe er voor staan. Diverse scholen kampen met exploitatietekorten, mede door grote leegstand op scholen, een terugloop van het aantal leerlingen en soms slechte staat van de gebouwen. Met hun plan veroorzaakten de schoolbesturen in Olst-Wijhe veel deining.

Hier willen de schoolbesturen elf basisscholen sluiten. Geopperd is om vijf scholen te huisvesten in Olst, mogelijk nabij de sporthal De Hooiberg. Verder denken de schoolbesturen aan nieuwbouw in de omgeving van het SPOC, voor zes basisscholen. In Raalte bleef tot dusver de consternatie uit, omdat daar nog geen sprake is van het sluiten van een school.

Ouders van de Matzerschool in Wijhe hebben gevraagd ook een scenario te onderzoeken waarin sprake is van drie scholen op drie locaties in Wijhe. Ook daarin was Strien duidelijk: ,,Pas als de schoolbesturen tot de conclusie komen dat meer opties bekeken moeten worden, zal dat gebeuren.''

Extra scenario