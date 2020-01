‘Rebelse’ Tessel maakt ‘saaiste rotonde van Nederland’ op eigen houtje mooier, provincie niet blij

VideoAls over een tijdje de lente aanbreekt, verandert de ‘saaiste rotonde van Nederland’ plots in een bloemenzee. Niet dankzij de gemeente of hoveniers, maar door ‘guerillagardener’ Tessel Hofstede (44) uit Olst. En daar is de provincie op z’n zachtst gezegd niet blij mee.

Saaier kán een rotonde niet zijn, vond Tessel Hofstede uit Olst. De rotonde bij Olst op de N337 richting Zwolle, wordt alleen bedekt door wat gras. En dus trok ze vorige week de stoute schoenen aan en trommelde wat buren uit de aardehuizenwijk op om wat bloembollen te planten. ,,Ik maak de openbare ruimte graag wat groener, op plekken waar dat goed kan. Dat is fijn voor de bijen en ook fijn voor de mensen met het oog op afnemende biodiversiteit.’’

Klimaatactiegroep

Hofstede is klimaatactivist bij Extinction Rebellion, de klimaatactiegroep die sinds kort ook een Deventer tak kent. Aan het planten van veertig krokusjes gaat echter geen heel plan vooraf. ,,’s ochtends bedacht, 's middags uitgevoerd.’’

Quote Ik maak de openbare ruimte graag wat groener, op plekken waar dat goed kan Tessel Hofstede, Klimaatactivist

Volledig scherm Tessel Hofstede plant bloembollen op de rotonde bij Olst. © FOTO HISSINK

Bijenlint tussen Olst en Wijhe

Als het aan haar ligt, wordt het gedeelte tussen de rotonde in Olst en die van Wijhe één groot divers bloemenlint voor bijen. ,,Het is nu niet helemaal de goede tijd om veel te planten, maar ik zou het wel geweldig vinden. Al ligt het niet in mijn handen. Daar kan iedereen bij helpen. Het hoeft allemaal niet zo georganiseerd te zijn als iedereen gewoon even met een klein schepje aan de slag gaat, maar het brengt de natuur wel in balans. Die is door toedoen van de mens zoek. Als iedereen nou wat bollen plant, krijg je straks een prachtig effect.’’ Echt moeilijk hoeft het niet te zijn. ,,Zelf heb ik veel stokrozen in de tuin, die geven veel zaad na de zomer. Dat stop ik in mijn jaszak en strooi het rond als ik fiets.’’

Quote Ondanks de goede intenties, is het niet wenselijk dat mensen zomaar iets planten of plaatsen op een rotonde. Ingrid Heijman-van Dijk, Woordvoerder van het college van gedeputeerde staten

Mensen worden blij

Op Facebook werd enthousiast gereageerd op haar initiatief. ‘Dat wordt vast een feestje voor het oog in de lente’, schreef Mir Jam. En Eddie Sapa hoopt dat het niet alleen bij Salland blijft. ‘Yeehaa. Als jullie zoiets in Deventer gaan doen, dan doe ik graag mee!’ Voor Hofstede is het nu al geslaagd. ,,Blijkbaar is dit een actie die mensen aantrekkelijk vinden. Daar worden mensen blij van. Precies wat guerillagardening doet.’’

Provincie niet blij

Daar denkt de provincie echter anders over. ,,Ondanks de goede intenties, is het niet wenselijk dat mensen zomaar iets planten of plaatsen op een rotonde. Naast de veiligheidsrisico’s die zo’n actie met zich meebrengt is de rotonde in eigendom en beheer van de provincie Overijssel. Daar zomaar iets op aanbrengen is niet de bedoeling’’, zegt Ingrid Heijman-van Dijk, woordvoerder van het college van gedeputeerde staten.

Volgens Heijman-Van Dijk is de provincie zelf ook bezig om de omgeving te vergroenen. ,,Door middel van ‘Natuur voor Elkaar’ verbinden wij groene projecten binnen de provincie Overijssel. Iedereen kan hier aan meedoen. Als mensen goede ideeën hebben om hun omgeving groener te maken dan horen wij dat dus graag. We willen juist stimuleren om sámen met betrokkenen de straten, schoolpleinen en sportclubs nog groener te maken.’’

Duimpjes van voorbijgangers

Hofstede ging gisteren vrolijk door met het planten van bloembollen op de rotonde en zag dat voorbij rijdende auto's massaal duimpjes opstaken om haar initiatief te stimuleren. ,,Nergens in de wet staat dat je de wereld niet mag vergroenen. Als burgers initiatief nemen om in hun vrije tijd wat zaad of paar bolletjes in de grond te stoppen, hoeft daar toch geen hele vergadering aan vooraf te gaan. Laten we het een beetje makkelijk houden.’’