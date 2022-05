Rechter geeft groen licht voor 66 woningen op Abersonterrein in Olst

Kleine partijen Olst-Wij­he hebben weinig vertrouwen in handrei­king beoogde coalitie­par­tij­en GB, VVD en CDA

Een raadsbreed akkoord of een coalitie van drie partijen? De keus tussen deze twee ‘smaken’ voor de komende bestuursperiode in Olst-Wijhe leidt tot veel discussie in de raadsfracties. Ook in de ingelaste raadsvergadering over de voortgang van de formatie maandagavond is hierover door alle partijen flink gebakkeleid.

