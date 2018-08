Redding kat uit Wijhese gaskachel is primeur voor regionale brandweer

Het dier dat een woning aan de Watersnip in Wijhe was binnengelopen, had een behaaglijk doch krap plekje in het onderste deel van de kachel gezocht. En kwam daarop hartstikke klem te zitten. De bewoners van de woning konden het dier zelf niet uit de benarde positie bevrijden en zagen zich genoodzaakt de hulp in te roepen van de brandweer en de Dierenambulance.