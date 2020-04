René (45) uit Zwolle kan nog vlees verwerken: ‘Maar iedereen wordt bij binnenkomst getemperatuurd’

update Politie: ‘schietpar­tij’ op woonwagen­kamp Den Nul is geen misdrijf

30 maart Op het woonwagenkamp bij Den Nul is vanmorgen een persoon zwaargewond geraakt en later vermoedelijk overleden. Omdat er volgens de politie geen misdrijf in het spel is, wordt er verder niets over het incident meegedeeld.