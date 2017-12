Roemeense chocoladedieven moeten de cel in na strooptocht door Salland

Emanuela M., die W. rondreed tijdens zijn strooptocht, kreeg een gevangenisstraf opgelegd van tien weken voor heling, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier had in beide gevallen een dubbel zo lange gevangenisstraffen geëist. Vooral omdat beide chocoladedieven in Nederland nog niet eerder veroordeeld waren, viel die straf lager uit.

Wijhe en Olst

Begin december ging het tweetal op een complete chocoladestrooptocht. Ze leegden de chocoladeschappen bij de Albert Heijn in Wijhe en de Plus in Olst. Bij Albert Heijn Diepenveen kon diefstal nog net voorkomen worden. Ze werden in Raalte in de kraag gevat met in de auto de lieve hoeveelheid van 322 repen Milka-chocolade, 150 doosjes Merci en 75 blikjes vis. De vingervlugge winkeldieven gebruikten volgens de politie jassen met een dubbele laag om de lekkernijen te verstoppen, al werd dat vandaag betwist. Eerder maakten ze in Hattem al voor 300 euro aan dozen Merci buit.