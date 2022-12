Rouwen om een droom die je los moet laten, Astrid uit Olst is ongewild kinderloos: ‘Er ís niks mis met mij’

Veertien nieuwe woningen op terrein voormalige vleesfa­briek Den Nul: voor diverse doelgroe­pen

Het kleine Den Nul krijgt veertien nieuwe woningen in het hart van het dorp. Ontwikkelaar Junco B.V. is al enige tijd bezig met de nieuwbouwplannen en de sloop van een voormalige vleesfabriek is inmiddels begonnen. Op de locatie in Den Nul komt een hofje met allerlei verschillende woningen.

21 november