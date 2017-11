Roze huis van Olstenaren is kijkcijferhit op makelaarssite Funda

De bank is roze, de trap is roze, de stoelen zijn roze, het aanrechtblad, de muur, de boekenkast en de waterkoker. Eigenlijk is alles roze in het huis van Gerard en Karin van Groenewoud in Olst, de vrucht van 30 jaar verzameldrift. Er moeten zuurstokkramen op de kermis zijn die minder roze zijn.

Hun huis staat momenteel te koop en dat trekt nogal de aandacht. Makelaar Bart Brummel zette het op Funda en 9.000 mensen bekeken al direct de foto’s. En toen hij er weer op keek waren er 25.000 bij, nadat RTL, de Telegraaf en diverse woonsites er het vergrootglas boven hielden. Online ontplofte de boel, Gerard stopte toen hij 1.500 reacties had gelezen.

Barbiehuis

Barbiehuis en hoerenkot waren populair bij mensen die het niks vonden. Maar er was ook applaus. Dat moet ook, vindt hij. Niet alles hoeft 145 in een gros te zijn.

Dat roze is vooral het initiatief van Karin, zegt Gerard, maar hij gedoogt het graag. Karin kijkt naar de wereld door een roze bril en Gerard is net van z’n werk gekomen in een wit-met-roze overhemd. En als hun auto straks de deur uitgaat wordt de nieuwe ook een roze. ,,Helaas hadden ze deze tien jaar geleden nog niet in onze kleur”.

Roze

Dat roze is er gaandeweg ingeslopen, zeggen ze, je koopt eens iets roze, en nog iets en opeens wordt het al een reeks. Met verjaardagen en Sinterklaas was het best gemakkelijk in de familie en je wist al voordat het pakje open was: wat het ook is, het is vast weer roze.

Volledig scherm roze woning olst, wethouder AG Dekkerlaan, verhaal Jelle Boonstra © Vakfoto Van Der Beek

Ze waren trouwens met blauw begonnen, toen ze hier kwamen wonen, dat was toen erg in. Het houtwerk buiten is nog steeds contrasterend blauw en roze.

In de Wethouder Dekkerlaan in Olst is hun ‘ruime eengezinswoning’ (met de achtertuin en heerlijk zonneterras op het zuiden, meldt Funda) zodoende een uitroepteken in een saaie toegangsweg.

Quote Als ik thuis kom op zo’n grijze treurige dag dan word ik meteen weer hartstikke vrolijk

Vrolijk

En al dat roze komt dus niet omdat Karin van Groenewoud tussen de barbiepoppen is opgegroeid - of juist niet, zodat dit als een overcompensatie verklaard kan worden. ,,Het is gewoon een mooie vrolijke kleur, als ik thuis kom op zo’n grijze treurige dag dan word ik meteen weer hartstikke vrolijk. En echt, ze snappen alle ophef niet, raar toch, zoveel belangstelling voor hun roze huis?

Zij: ,,Moet je gewoon eens in in een winkelstraat kijk, allemaal hetzelfde, één grijze massa, wij Nederlanders, geen enkele kleur.”

Hij: ,,En de huizen in Nederland dan. Wit en groen, een beetje rood, dan houdt het wel op.”

Zij: ,,Leef je eigen ding: doe eens iets anders dan iedereen.”

Quote Probeer nou eens iets anders Hij: ,,Ik hoop dat de mensen die dit lezen hun saaiheid zullen loslaten: probeer nou eens iets anders.”

Makelaar

De makelaar is eerlijk, bij rondleidingen hoorde hij het zichzelf zeggen: je moet éven door al dat roze heen kijken. Niet dat de aspirant-kopers al met de kleurenwaaier van de Gamma binnenstapten. ,,Maar de mensen die het nu waarschijnlijk gaan kopen hebben wel direct gezegd: dit wordt wit.”

Aan de muur hangt een koekoeksklok. Ook roze. ,,Niet met een vogeltje, maar met een olifant”, had Gerard al eerder gezegd. Nogal wiedes. De klok slaat vijf, het deurtje gaat open, daar komt de olifant. Die is grijs. Dát is schrikken.