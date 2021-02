’s Ochtends in de cel, ’s middags thuis met de kinderen: Tessel (45) uit Olst is dol op haar rebellenleven

Met haar gezin (man en drie kinderen van 9, 13 en 15) woont Hofstede in de ecologische woongemeenschap De Aardehuizen in Olst. Zelfgebouwde woningen met muren van leem, stro en oude autobanden, als hobbithuizen half in de grond verstopt om het in de winter warm en in de zomer koel te houden. ,,Ooit emigreerden we naar Frankrijk om daar zelfvoorzienend te leven. Een hard en eenzaam bestaan. Na vijf jaar zijn we teruggegaan en konden we bij dit project aansluiten. Het past helemaal bij ons.”