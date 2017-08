Sallandse familie Hollegien heeft Duits-Afrikaanse roots

Onvergetelijk was het bezoek van Deventenaar Jo Hollegien en zijn kinderen aan slot Hämelschenburg. Dit kasteel, op steenworp afstand van de Duitse ‘rattenvangerstad’ Hamelen, is vanaf 1588 gebouwd door Jürgen Klencke en Anna von Holle. Die Anna was de ‘Ur-Ur…Urgrossmutter’ van de families Hollegien, ontdekte Jo’s neef Herman Jansen (‘van de Holle’), die de familiegeschiedenis in het Engels en Duits vastlegde in ruim honderd pagina’s.

Als ‘oudste Hollegien’ mocht de 84-jarige Deventenaar het boek ‘The greatest journey ever told. The Holle/Hollegien Family’ onlangs overhandigen aan Anna Klencke, inmiddels de 21ste generatie op het sprookjesachtige kasteel. De autorit van dik drie uur werd ruimschoots beloond. Want Jo en zijn kinderen Peter, Frank en Ursulien kregen een exclusieve rondleiding door het kasteel, waarbij hun verre familielid Anna de historie schetste en de ene na de andere anekdote opdiepte. ,,Ze vertelde zó boeiend, ze nam alle tijd voor ons’’, blikt Jo enthousiast terug.

Volledig scherm Jo Hollegien overhandigt het boek over zijn familie aan Anna Klencke. Vanaf de schilderijen kijken Jürgen Klencke en 'Ur-Ur-...Urgrossmutter' Anna von Holle toe. © familie Hollegien Zelf zag hij het levenslicht in Schalkhaar, na zijn huwelijk ging hij wonen op De Worp. ,,Mijn vader is geboren in een boerderij aan de kanaaldijk bij Raalte. Die boerderij is gesloopt, daar is nu de ijsbaan. Een paar generaties eerder woonde mijn familie op ‘Erve Holleken’, in de Olster buurtschap Hengforden.’’

DNA-onderzoek

De naar Canada geëmigreerde Herman Jansen werkte dik twintig jaar aan het vastleggen van de familiegeschiedenis, waarvoor hij allerlei archieven bezocht. Daarnaast maakte hij gebruik van het project ‘The greatest journey ever told’, waarbij aan de hand van DNA ook onderzoek wordt gedaan naar de genetische herkomst. Jo Hollegien wreef daarvoor met een wattenstokje langs de binnenkant van zijn wang, stuurde dat op naar neef Herman, waarna het monster werd onderzocht in een Amerikaans laboratorium. Dat leidde - zoals voor veel Europeanen geldt - naar de oudste bewoners van Afrika pakweg 60.000 jaar geleden. In de millennia die volgden trokken de voorvaderen van de Hollegiens via gebieden die nu op de kaart staan als Iran, Rusland en Polen, uiteindelijk naar Noord-Duitsland en Denemarken.

Volledig scherm Kasteel Hämelschenburg bij de Duitse stad Hamelen. © familie Hollegien

Volgens Jansen zijn stamboomonderzoekers het er over eens dat de Hollegiens en Hollekens afstammen van de Duitse familie Holle. De uitgang ‘ken’ of ‘kin’ in achternamen betekent in Nederland en Duitsland ‘familie van’, of ‘verwant met’. Ook waren de eerste bewoners van Erve Holleken bij Hengforden leden van de familie Holle, stelt Jansen.

Volledig scherm Jo Hollegien met zijn kinderen Frank, Ursulien en Peter (vlnr) voor de poort van kasteel Hämelschenburg. Rechtsboven het familiewapen van Anna von Holle. © familie Hollegien De vroegste bewoner van die boerderij die in de archieven opduikt is in 1386 Johan Hollikin, rentmeester van de bisschop van Utrecht. Van 1590 tot 1650 woont Johannes Holle (of Hölken) er. De boerderij (huidig adres Bevrijdingsweg 2), werd in 1766 door Joannes Hölken verkocht. Hij verhuisde naar een andere Olster buurtschap, Overwetering, waar hij grond pachtte en daarop boerderij ‘Nieuwe Klomp’ bouwde. Maar zijn nazaten hielden wel de naam Hollegien (of verbasteringen als Holleken, Hölken en Hullegie).

Prins Bernhard

Herman Jansen dook in zijn ontdekkingsreis naar de voorvaderen van zijn moeder tal van wetenswaardigheden op. ,,De Hollegiens waren vroegere belangrijke mensen’’, vertelt Peter Hollegien. ,,Veel bekende personen zijn ook verwanten van die familie Holle’’, vult zijn broer Frank aan. ,,Zoals keizer Karel de Grote, een paar prinsen, vier bisschoppen. En zelfs prins Bernhard von Lippe Biesterfeld en Claus von Amsberg stammen van de familie Holle af.’’ ,,Ik vraag me af of dat allemaal wel klopt hoor’’, reageert zus Ursulien nuchter. ,,Maar het is wel heel interessant. Hoe meer je leest in dit boek, hoe leuker het wordt!’’