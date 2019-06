Samen een boek lezen: veel leuker dan in je eentje. Dat vinden al (bijna) 10.000 mensen

Alle Olstenaren mogen meepraten over veilig verkeer voor voetgan­gers en fietsers

3 juni Over voorstellen om het verkeer in Olst veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, kunnen inwoners op dinsdag 11 juni vanaf 19.30 uur hun mening geven in het Holstohus. Burgemeester en wethouders houden daar bij de verdere uitwerking van de plannen rekening mee, beloven zij.