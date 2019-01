Sanering Olasfa-terrein Olst na dertien jaar eindelijk klaar

Er leek geen eind aan te komen, maar na dertien jaar saneren is de het nu zover: het zwaar vervuilde Olasfa-terrein bij de IJssel in Olst is eindelijk schoon verklaard. Omwonenden reageren opgetogen. ,,Ik ben geweldig opgelucht!’’

Gedeputeerde Bert Boerman kwam het goede nieuws gisteravond namens de provincie Overijssel overbrengen aan omwonenden, die zich hadden verzameld in restaurant 't Veerhuys. De provincie heeft onlangs vastgesteld dat er geen risico meer is op het instromen van giftige stoffen vanuit het Olasfa-terrein in de IJssel. Door het injecteren van hete stoom in de grond is deze nu dusdanig schoon dat verder saneren niet meer nodig is. De saneringsdoelen zijn daarmee gehaald. Er staan wel afrondende werkzaamheden gepland, die ongeveer een jaar in beslag nemen. De grond die met hete stoom is bewerkt, moet afkoelen, vervolgens moeten de damwanden verwijderd worden en daarna wordt nieuwe grond gestort.

Hoofdpijndossier

De sanering van het terrein van de voormalige asfaltfabriek in de uiterwaarden begon in 2006 en groeide al snel uit tot een hoofdpijndossier voor zowel de provincie als de omwonenden. Doordat de fabriek er in het verleden dakasfalt en teerproducten produceerde, waren de grond en het grondwater ernstig vervuild. In opdracht van de provincie is er tot op een diepte van twaalf meter gesaneerd op een terrein dat ongeveer drie voetbalvelden meet. Daarbij werd uiteindelijk 1004 ton aan pure teer verwijderd , daar waar bij aanvang was gerekend op 300 ton. ,,De provincie heeft zich daar destijds gigantisch op verkeken’’, zegt omwonende Nees Westerhout, die optrad als secretaris van het buurtcomité ‘Onder de Roze’. Omwonenden van het saneringsterrein kampten met gezondheidsklachten, ervoeren stankoverlast en zagen hun woningen fors in waarde dalen.

Einddatum

Vanuit de provincie is een compensatieregeling in het leven geroepen, maar die werd door veel omwonenden als een fooi ervaren. Overijssel kondigde de afgelopen jaren meermaals aan dat de sanering bijna klaar was, maar moest daar steeds op terugkomen doordat tegenvallers zich bleven manifesteren. Op het laatst noemde de provincie geen einddatum meer. Boerman stipte gisteravond aan dat het vertraagde proces ‘veel geduld en verdraagzaamheid’ van de omwonenden heeft gevraagd. De provincie blijft de komende jaren controleren of er daadwerkelijk geen vuil meer in de IJssel zal stromen. De gemeente heeft in samenwerking met Plaatselijk Belang Olst en de Farmaceutische onderneming Abbott een plan gemaakt voor het gebruik van het terrein