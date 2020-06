Scheepstra en Evenblij wijken voor sporttheatershow uit van De Hip naar boerderij in Olst: Koeman bovenaan wensenlijstje

Denken in mogelijkheden levert meer op dan benadrukken wat er in crisistijd niet kan. En omdat een sporttheatershow in De Hip in Deventer nu nog lastig is, wijkt Fonz Scheepstra in september op twee zondagen uit naar het terrein naast zijn boerderij in Olst voor Evenblij op de boerderij. ,,In De Hip kan ik nu niet veel mensen kwijt, bij mij op de boerderij wel. Hopelijk is het dan mooi weer en kunnen we met de ondergaande zon op een veldje lekker ouwehoeren over sport.’’