Schoonmaak drugsgrond Den Nul vraagt behalve tonnen ook tijd en geduld van gemeente

Dieven stelen autospie­gels in Deventer: ‘Vakkundig gedemon­teerd’

Autobranden of kapotgetrapte buitenspiegels. Het is een vaker gehoorde angst en frustratie in wijken. Maar autospiegels stelen? Dat is wel even andere koek. In het Ludgeruskwartier in Deventer was het zondagnacht minstens drie keer raak. De eigenaren zijn verrast. ,,Het is echt heel netjes gebeurd.’’