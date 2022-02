Schoten klinken in woonwijk in Olst; vier mensen aangehouden

Plan voor buurthuis in voormalige uitspan­ning in De Eikelhof van de baan; dit is wat er wel mee gaat gebeuren

De Lepelaar in De Eikelhof is verkocht. Dat betekent een streep door plannen voor woningbouw en een nieuw buurthuis op die locatie aan de Boxbergerweg in het buurtschap bij Olst. De nieuwe eigenaren denken voorlopig niet aan een buurthuis. ,,Als we er eenmaal wonen, kunnen we gaan kijken wat er verder nog mogelijk is.’’

4 februari