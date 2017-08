Slechte herinneringen aan Den Nul na treinbeschieting 1944

Video,,Ik zie het allemaal nog zó voor me’’, zegt de nu 88-jarige Deventenaar Jan van Ommen, en moet even slikken. ,,Het is zondag 73 jaar geleden, maar het heeft me mijn hele leven achtervolgd. Ik heb slechte herinneringen aan Den Nul.’’

Dan volgt een minutieus verslag van de dramatische gebeurtenissen op zondag 27 augustus 1944, waarbij passagierstrein ‘1619’ van Deventer richting Zwolle rond 16.13 uur bij Den Nul wordt beschoten door geallieerde jachtvliegtuigen, vermoedelijk Amerikaanse P-51 Mustangs.

De toen zestienjarige Deventenaar is zelf een van de passagiers, maar blijft ongedeerd. Er valt één dode, de tegenover hem zittende vader van zijn vriendje Henkie Veldman wordt in zijn buik getroffen. Verder zijn er zes gewonden, van wie de 19-jarige Zwolse Marietje Tadema na twee dagen ‘smartelijk lijden’ aan haar verwondingen bezwijkt.

Jan van Ommen op het Deventer perron waar 73 jaar geleden de dramatische treinreis naar Zwolle begon.

Wandelende encyclopedie

Jan van Ommen, de wandelende encyclopedie van het Gilde Deventer dat zich wijdt aan de historie van de stad, weet 73 jaar na dato alles nog tot in detail. ,,Ook toen was het een zondag. Ik ging naar mijn oom en tante in Zwolle, die daar een groente- en fruithandel hadden. We woonden in het ‘Roomse dorp’, de wijk rond de Johannes Vianneykerk. Toen ik naar het station liep stapte ook Hendrik Veldman, de vader van mijn speelkameraadje met vrouw en dochter de deur uit om naar de trein te gaan. Henkie ging niet mee. Samen liepen we naar het station, waar de trein om tien voor vier zou vertrekken. Toen we op het perron stonden werd omgeroepen ‘Sein Lodewijk - Onveilig’. Samen met een blauw-gele vlag was dat het teken voor treinpersoneel dat luchtaanvallen verwacht konden worden. ‘He’j ’t eheurd?’, vroeg Henkie’s moeder. Blijkbaar had ze een voorgevoel, maar haar man haalde zijn schouders op.’’

Jan van Ommen stapt samen met zijn buren in dezelfde coupé, waarin ook een moeder met kind zit. Onderweg ziet hij dat de stationsgebouwen van Diepenveen en Olst al flinke schade hebben opgelopen bij eerdere geallieerde beschietingen en bombardementen. En dan breekt bij Den Nul, even voor station Wijhe, ineens de hel los. ,,Twee of drie vlieguigen vuren tientallen kogels af, tekke-tekke-tekke-tek, het gáát tekeer! Vader Veldman wordt geraakt, hij slaat voorover. Als de trein tot stilstand komt, vluchten de passagiers naar buiten. Ik trek dat kind van die moeder mee naar buiten. Als ik spring, val ik op mijn schouder, daar heb ik altijd last van gehouden.’’

Smartelijk

Terwijl Van Ommen het spoortalud oploopt, ziet hij dat de locomotief zwaar beschadigd is. ,,Zo lek als een vergiet, overal komt stoom uit. De machinist en stoker blijven ongedeerd. Ook enkele wagens zijn beschadigd. Het dak van één wagen brandt nog. Daarin ligt ook een zwaar gewond meisje.’’ Dat blijkt de 19-jarige Marietje Tadema uit Zwolle te zijn. Twee dagen later overlijdt ze, na een ‘zeer smartelijk doch geduldig gedragen lijden’, zo meldt haar familie in een overlijdensadvertentie in de krant. Op begraafplaats Kranenburg vindt ze op 1 september 1944 haar laatste rustplaats. Jan’s buurman, de 52-jarige opperman Hendrik Veldman, wordt diezelfde dag begraven op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Ceintuurbaan in Deventer. Dat graf is er nog steeds.

De bij Den Nul gestrande trein wordt met een hulploc naar station Zwolle gesleept, waar die met een uur vertraging arriveert. Ook Jan is weer ingestapt. ,,Op het station kreeg ik mijn koffer terug, die nog in het bagagenet lag. Er zat een kogel in, ik heb hem jarenlang bewaard.’’ Gelukkig houdt de jonge Jan geen trauma over aan deze dramatische beschieting. ,,Ik heb geen prettige herinneringen aan Den Nul, het doet je wel wat. Maar ik heb er altijd wel goed om geslapen. Ik heb ook geluk gehad dat ik niet ben geraakt door een kogel.’’

V2-raket

Enkele weken voor de bevrijding van Deventer (10 april 1945), kruipt Jan van Ommen nog eens door het oog van de naald. ,,Op 15 maart viel op de hoek van de Ceintuurbaan en de Hoge Hondstraat plotseling een V2-raket uit de lucht. Daarbij zijn huizen vernield, mensen gewond geraakt en ook doden gevallen. Ik liep kort daarvoor langs het Geertruidenziekenhuis, waar mijn oma verpleegd werd. Ik bleef er een tijdje staan om naar haar te zwaaien. Als ik dat niet had gedaan was ik dicht bij die plek op de Ceintuurbaan geweest en had ik het misschien ook niet meer na kunnen vertellen.’’