Slepende ‘30 centimeterkwestie’ in Wijhe na 10 rechtszaken ten einde

Doorpakken met bewegen voor ouderen in Olst

De Stichting Doorpakken Salland houdt op donderdagavond 21 september, de dag van de Dementie, een presentatie met bewegingsagoog Joël Kruisselbrink. Voor zorgprofessionals en -vrijwilligers in de regio laat hij vanaf 19.30 uur in het Holstohus in Olst zien hoe je ouderen met behulp van eenvoudige spellen kunt activeren en mobiliseren.