Slimme camera's tegen criminelen zijn volgens Olst-Wijhe overbodig

Afvaldum­per loost interieur in bos Wijhe

28 februari De politie Olst-Wijhe is op zoek naar iemand die het nodig vond zijn afgedankte meubelen te dumpen in een bos aan de Velnerweg in Wijhe. Op de foto zijn in ieder geval een bureau, een designstoel, fauteuil en bureaustoel te onderscheiden.