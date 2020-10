Sloop ligt op de loer, maar wat is de cultuurhistorische waarde van de naoorlogse noodwoningen in Olst?

Liesbeth (81) uit Olst verrast door slecht nieuws van gemeente: alleen burgerini­ti­a­tief kan haar paradijsje nog redden

27 augustus De 81-jarige Liesbeth Peper uit Olst moet haar naoorlogse noodwoning aan de Olsterkampweg in Olst zo goed als zeker verlaten. Jaren geleden werd haar al medegedeeld dat haar woning onder de sloopkogel zou verdwijnen, maar nadat ze een brief aan de gemeenteraad stuurde, koesterde ze toch hoop op een langer verblijf in haar eigen paradijsje. Daar is nog een klein sprankje van over.