Sloper in startblokken voor bouwval bij Wijhe

Scan-apparaat voor meten urineblaas als dank-je-wel in Wijhe

12 april Wijhenaar Harry Neulen is vaak in China te vinden waar hij helpt varkenshouderijen op te starten. Donderdag bleef hij dichter bij huis. Voor een speciale missie reisde hij met een Chinees naar het verzorgingshuis Het Weijtendaal in Wijhe.