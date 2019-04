Spannende week voor international Danique Kerkdijk uit Olst, mag ze naar het WK?

Volledig scherm Danique Kerkdijk tijdens een van de trainingen deze week van Oranje op de velden in Zeist. © BSR Agency

Twee jaar geleden was de boodschap uitermate vervelend voor de 22-jarige in Olst geboren voetbalster. Juist voor het EK in eigen land werd ze door bondscoach Wiegman niet geselecteerd. Een harde boodschap in de week dat de verdedigster wel werd gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Bristol City, waarmee de in Olst geboren voetbalster nog steeds in de Womens Super League speelt, de Premier League voor vrouwen in Engeland.

Danique Kerkdijk.

Spannende dagen

Op het WK wil Kerkdijk er wel graag bij zijn, maar niets is zeker weet ze. ,,Het zijn spannende dagen”, geeft ze toe nadat ze net een training met Oranje heeft afgewerkt en de vele fans van de Oranje Leeuwinnen heeft gesproken aan de rand van het veld. Uit de vele selfies die ze moet maken en handtekeningen zetten blijkt dat de voetbalsters nog steeds enorm populair zijn. Meisjes - maar ook jongens - met oranje shirts en een grote poster met hun heldinnen erop vragen om dat ene momentje. Ouders maken foto's. ,,Het valt nu nog wel mee”, zegt de voorlichtster van de KNVB. ,,Maandag waren er honderden supporters, toen was het pas echt druk.”

Danique Kerkdijk deelt handtekeningen uit aan de vele supporters die langs het trainingsveld staan.

De internationals lijken er al aan gewend, zeker na de winst op het EK in eigen land heeft hun populariteit een vlucht genomen. Hoewel Kerkdijk daar niet bij was, wordt ook zij veel gevraagd voor een foto of krabbel. En ondanks de mindere resultaten van Oranje tijdens de laatste oefencampagne in Portugal, zijn de verwachtingen voor het WK nog steeds hooggespannen. ,,Toernooien als de Algarve Cup in Portugal gebruiken we echt om te oefenen", zegt Kerkdijk. ,,Daar kan de bondscoach zaken uitproberen of de speelwijze verbeteren. De ene keer pakt dat beter uit dan de andere keer. Vorig jaar wonnen we het toernooi, nu was het een stuk minder qua resultaat. Al hebben we ook veel zaken goed kunnen trainen."

Danique Kerkdijk hebben plezier met o.a. Jill Roord en Ellen Jansen tijdens de training van Oranje.

Oefenen

Sterker nog, Oranje won geen wedstrijd in de reguliere speeltijd. Van Spanje en Polen werd verloren en China werd pas na strafschoppen verslagen. Kerkdijk stond in de basis tegen Polen, maar kreeg nog voor rust een rode kaart nadat ze in de ogen van de scheidsrechter een doorgebroken tegenstander neerhaalde. ,,Het belangrijkste was dat we als team dingen hebben kunnen oefenen die we wilde proberen. En iedereen heeft speelminuten gekregen.”

De basisformatie van Oranje voor het duel tegen Polen tijdens de Algarve Cup begin dit jaar, met Danique Kerkdijk derde van links in de bovenste rij.