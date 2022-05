Staatsbosbeheer koopt uniek Fortmonderbos in kom van de IJssel: ‘Honden niet meer los’

Dat zegt boswachter Jeroen den Hartog, boswachter voor Staatsbosbeheer in de IJsselvallei. ,,Het is een uniek stuk bos dat buitendijks ligt op een oude oeverwal bij de IJssel. Omdat het hoog ligt en daardoor weinig onder water komt te staan, is het hardhoutooibos. Dat is zeldzaam in Nederland. Er staan eiken, essen en iepen. Andere bossen bij de rivier bestaan vooral uit zachthout als wilgen, elzen en dergelijke, dat is zachthoutooibos’’, legt hij uit.