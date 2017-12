Staken? In Boerhaar gaan ze gewoon gillen

Anders dan de eerste stakingsdag in het basisonderwijs bleef de Bongerd dit keer open. ,,We zijn toen met een deel van het team naar Den Haag geweest. Het heeft nauwelijks effect gehad. Daarom besloten we dit keer thuis een signaal af te geven’’, zegt Mirthe Jansman, leerkracht van groep 7.

Leerkrachten hadden zich in het rood gestoken, want ook in het onderwijs is het volgens hen code rood. Ook het tijdstip was symbolisch, want door geldgebrek en een tekort aan personeel is het vijf voor twaalf in het onderwijs, zeggen ze.