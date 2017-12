Stakers vleeswarensector op een missie: 'Gaan door tot er geluisterd wordt!'

Eisen vakbonden vleesverwerkers 'onrealistisch' en 'onredelijk'

11:39 Onrealistisch en onredelijk, zo noemt de Nederlandse Vereniging voor de Vleeswarenindustrie (VNV) de eisen van FNV en CNV. Het ultimatum dat vakbonden de werkgevers in onderhandelingen over een nieuwe cao stelden, is verlopen. Daarom heeft het personeel in Wijhe het werk neergelegd en volgen andere bedrijven.