Station Olst moet het snel met een spoor minder doen: ‘Oversteek wordt ook veiliger’

korfbal zwolle Hap adem in degradatie­strijd voor Wit-Blauw, blessure­golf teistert Sparta

De korfballers van Wit-Blauw hebben belangrijke punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud. Na een knappe inhaalrace bij SKF (18-21) hebben de Kampenaren weer een kleine beetje ademruimte in een spannende overgangsklasse B. Sparta moet ook knokken om het vege lijf, maar dan in de hoofdklasse. KVS profiteerde op het nippertje van de overvolle ziekenboeg van Sparta, 24-25.

5 februari