Windmolen­plan Overijssel wekt onvrede in Hardenberg: ‘Provincie walst er doorheen’

In navolging van Dalfsen en Ommen klinkt nu ook vanuit Hardenberg onvrede over de windmolenambities van de provincie Overijssel. De gemeenteraad maakt zich zorgen. Omwonenden van het zoekgebied in Radewijk weten niet waar ze aan toe zijn. Wie heeft de touwtjes in handen? ,,Met de politiek in andere gemeentes optrekken zou mooi zijn.”