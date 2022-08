Stikstof als te groot obstakel voor driedaags festival in Olst, De Hip-eigenaar haalt nu vrienden naar boerderij

Kasteel De Haere in Olst werd deze week omgetoverd tot festivalterrein: ‘Dit is fijner dan de Ziggo Dome’

In maart leek het in kannen en kruiken. ,,We wilden een heel groot festival plannen, voor drie- tot vijfduizend man per dag, drie dagen lang. De line-up was al redelijk rond met bands waarvan we nooit hadden verwacht dat ze toe zouden zeggen. Door de corona-ellende hadden ze nog geen volle agenda’’, zegt Scheepstra.