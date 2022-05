Straatmeubilair fungeert als fitnessapparaat: beweegroute in Olst maakt bewegen mogelijk voor iedereen

Sallandse grondeige­na­ren krijgen miljoen euro voor kilometers­lan­ge houtwallen en heggen: ‘Anders doet niemand het’

Een heg op een akker is voor veel boeren een gruwel. Zo’n ding zit de machines in de weg en neemt dure grond in beslag, waarop gewassen hadden kunnen staan. En er komt schaduw van, wat weer nadelig is voor de groei van de naastgelegen gewassen. Grondeigenaren in Salland krijgen nu subsidie voor de aanleg van heggen. ,,Het moet wel met subsidies, anders doet niemand ’t.’’

