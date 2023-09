Rust keert terug op het Carmel College in Raalte: ‘We hebben heldere afspraken gemaakt’

Extra cameratoezicht, kluiscontroles en een brandbrief aan ouders. Daarmee wilde rector Han Nijboer van het Carmel College in Raalte begin dit jaar onrust tussen groepen leerlingen op de middelbare school bezweren. Is dat gelukt? Hoe is de sfeer op school bij de start van het nieuwe schooljaar?