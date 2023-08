MET VIDEO Beladen afscheid van graffitiar­tiest Oskar (25) die van spoorbrug in Zwolle viel: ‘Hij gaat de hemel behangen met zijn pieces’

De een kent hem van ‘Zwolle Rolle’, de ander uit Park de Wezenlanden en weer een ander van de gezelligheid en feestjes waarbij hij altijd van de partij was. Oskar Kakolewski (25) was in de levens van velen een factor van betekenis. ,,Dit doet zo tering veel pijn. De wond is fucking diep.”