Summercamp Heino overvallen door stijging van toeristenbelasting, gemeente weigert uitzondering

lezersreacties Lezers over de Zelensky-boy­cot van Caroline van der Plas: ‘Hier zakt ze toch zwaar door het ijs’

‘Dit afschuwelijke mens gaat nog vaker en dieper door de mand vallen.’ BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas besloot donderdag de speech van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de Eerste Kamer te boycotten. Niet alleen in de Tweede Kamer krijgt zij daar veel kritiek op, ook veel lezers vinden het niet kunnen. Al is er ook steun: ‘Soms is het goed je gevoel te volgen en dat heeft zij gedaan.’