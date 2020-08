Tellen, tellen, tellen: Spoorwegovergangen Olst en Diepenveen decor voor landelijk onderzoek ProRail

Dit jaar staat Olst op het menu van de buxusmot: ‘In twee weken tijd alles weggevre­ten’

8 augustus De buxusmot is deze zomer actief in Olst. Met als resultaat dat bijna alle buxussen in het dorp er inmiddels dood bij staan. Het heeft wat jaren geduurd, voordat de destructieve rups in het Sallandse dorp arriveerde, maar het beestje heeft na dertien jaar in Nederland de weg naar het noorden gevonden. Is er enig kruid gewassen tegen de veelvraat?