Tientallen boeren met trekkers naar gemeentehuis in Wijhe: ‘Verhoging belasting raakt platteland extra hard’

Strijd om huis in Wijhe dat 30 centimeter te dicht bij erfgrens staat duurt voort: bewoners hangt boete boven het hoofd

6 november Aan de Wijhendaalseweg in Wijhe staat op nummer 3b een nieuw huis. Het huis staat volgens de buurvrouw 30 centimeter te dicht op de erfgrens. De gemeente Olst-Wijhe erkent dat dit het geval is. ‘Onder bepaalde voorwaarden’ wil de gemeente alsnog een vergunning verlenen. Maar daar werken de bewoners van het nieuwbouwhuis niet aan mee. Nu hangt ze een dwangsom van 500 euro per week boven het hoofd.