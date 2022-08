Tientallen Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Rabobankpand in Wijhe

Provincie moet twintig jaar controle­ren of terrein van voormalig asfaltfa­briek Olst gifvrij is

De provincie Overijssel moet de komende twintig jaar op het Olasfa-terrein in Olst blijven meten of er ontoelaatbare verspreiding van gif naar de IJssel of andere plekken optreedt en of er bedreiging van kwetsbare landschappen ontstaat.

9 augustus